Boston Celtics'in basketbol operasyonları başkanı Brad Stevens, Celtics'in takımı bir arada tutmak istediğini ancak lüks vergisi endişelerinin farkında olduğunu söyledi.



Stevens, Boston Globe ile yaptığı son röportajda, Celtics'in 2024 şampiyonluk kadrosunun çoğunu takımda tutmak için ellerinden geleni yaptığından bahsetti.



Başarılı yönetici, Celtics'in hedefinin işleri ne kadar ileri götürebileceğini görmek olduğunu açıklarken, ayrıca bir noktada lüks vergi ve vergi apronlarının endişe verici olabileceğini de anladığını belirtti:



"Yapmak istediğimiz şey, adamlarımızı gerçekten iyi hissettikleri adil ve iyi uzatma kontratlarıyla tutmaya çalışmak ve bu işi sürdürebildiğimiz kadar sürdürebilmek. O noktaya vardığımızda gereken ne varsa yapacağız ve ikinci apronun üstüne çıkmakla ilgili konularda bazı finansal konuları da tartmamız gerekecek. Ve eminim bunun bir kısmı, yeni yatırımcılar kim olursa olsun aralarında tartışacakları bir konu olacaktır."



Stevens ayrıca Celtics'in 15. ve son standart kadro boşluğunu açık tutmasının muhtemel olduğunu söylerken, Boston'ın sezon boyunca nerede gelişmeleri gerektiğini görmek için bu esnekliği kullanacağını kaydetti:



"Takımımızın sağlık durumunu takibe alacağız ve herkesin nasıl gittiğini göreceğiz. Şu an ile Eylül ayı arasında gerçekten ele almamız gereken herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, bu esnekliği değerlendirebiliriz. Ancak şu anda bunun olası olmadığını söyleyebilirim."



Şimdilik Celtics, Jayson Tatum, Jaylen Brown ve diğerlerinin önümüzdeki sezondaki başarısını sürdürmesi için çekirdek kadrosunu korumaya odaklanmış durumda.





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