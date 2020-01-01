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Stephen A.: "Durant sağlıklıysa, kimse onu durduramaz!"

Ünlü NBA analisti Stephen A. Smith, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'i, takımını Finallere taşıma konusunda kimsenin durduramayacağını söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Ünlü NBA analisti Stephen A. Smith, Brooklyn Nets süperstarı Kevin Durant'i, takımını Finallere taşıma konusunda kimsenin durduramayacağını söyledi.

Stephen A., ESPN'in First Take programında şunları söyledi:

"Playofflardan bahsediyorum. Şimdi sayacaklarım, KD'nin kariyerinin ikinci yılında, ikinci kez playofflara çıkmasından sonraki sayı ortalamaları: 28.6, 28.5, 30.8, 29.6, 28.4, 28.5, 29 ve 32.3. Vay canına! Ortalama yüzde 47.5 isabetle, %35'ten fazla da üçlük isabetiyle.

Aşil maşil umurumda değil. Bu kardeş %80 bile sağlıklı olursa, 2.11 boyunda ve kulaç uzunluğu da 2.28 olduğu için, şutunu çıkarmakta problem yaşamaz. Ve sonuç olarak, daha fazlasını beklemiyorum.

Kariyer ortalaması 27 sayı. Bunun devam etmesini bekliyorum ve eğer bu kardeş en ufak derecede bile sağlıklıysa, Doğu'daki hiç kimsenin onun ve Brooklyn'in, gelecek yıl Finallere çıkmasına engel olacağını göremiyorum."

Durant, geri döndüğünde sağlıklı bir Kyrie Irving ile beraber, Nets'i hangi noktaya taşıyacağı merak edilen bir oyuncu.


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