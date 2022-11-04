Stephane Bahoken: 'Türkiye'de taraftarlar çok çılgın'

Kasımpaşa forması giyen Kamerunlu futbolcu Stephane Bahoken, açıklamalarda bulundu.



Foot Mercato'ya konuşan Bahoken, "Türkiye'de işler çok iyi gidiyor. İstanbul'daki yaşam beni çok şaşırttı. Kasımpaşa'daki altyapı inanılmaz. Avrupa'nın en büyük eğitim merkezleriyle eşdeğerdir. Futbol açısından çok olumlu bir ülkedeyim." dedi.



Kasımpaşa'yı neden tercih ettiğiyle ilgili sorulan soruya deneyimli oyuncu, "Fransa dışında başka bir ülke keşfetmek istiyordum. Kasımpaşa'ya imza atmadan önce Ankaragücü ve Sivasspor'un altyapısını görmüştüm. Dürüst olmak gerekirse buradaki çalışma çok etkileyici" ifadelerini kullandı.



Bahoken, "Dünya Kupası yaklaşırken aklım her şeyden önce oynayabileceğim bir yere gitmekteydi. Kasımpaşa bana bunu garanti etti. Başka kulüplerin de teklifleri vardı ama burayı tercih ettim. Gelmeden önce de Valentin Eysseric ile konuştum. Ödeme konusunda da hiçbir sıkıntı yaşanmadığını söyledi. Kulübün en geç ayın 5'inde ödemeleri yaptığını garanti etti." diye konuştu.



Deneyimli oyuncu, "Buraya gelmeden önce Türkiye'yi tanımıyordum. Tatile bile gelmemiştim. Kariyerinizin bir noktasında her zaman karşınıza çıkan bazı fırsatlar vardır. Bu teklif geldi, kendi kendime 'neden olmasın' dedim. Dürüst olmak gerkirse asıl amacım bu değildi. Hepimiz Real Madrid'de oynamayı hayal ediyoruz ama yaptığım seçimden dolayı çok mutluyum" ifadelerini kullandı.



Stadyum'daki atmosferlere değinen Bahoken, "Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'yi bir kenara birakıyorum, küçük statlarda bile atmosfer bambaşka oluyor. Burada Marsilya, Strasbourg'daki gibi atmosferler var. Stadyumdaki insanlar deli gibi çığlık atıyor." açıklamasını yaptı.



