Stefan Kuntz, İstanbul'a geldi!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Stefan Kuntz, İstanbul'a geldi!
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19 Eylül 2023 23:45
Son güncelleme 20 Eylül 2023 00:57
Ermenistan ve Japonya ile oynanan maçların ardından geleceği tartışma yaratan Stefan Kuntz ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Alman teknik adam, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ile görüşmek için İstanbul'a geldi.

TFF daha önce Mehmet Büyükekşi ve Kuntz'un 20 Eylül çarşamba günü bir toplantı yapacağını duyurmuştu.

Öte yandan federasyon 60 yaşındaki teknik adam ile ilgili çıkan ayrılık haberlerini de yalanlamıştı.

Mehmet Büyükekşi ve Kuntz arasında yapılacak kritik toplantının ardından Alman teknik adamın geleceğinin netlik kazanması bekleniyor.



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