Stefan Kuntz, Ermenistan planını belirledi!

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu ilk maçında Ermenistan'la yarın deplasmanda karşılaşacak. Teknik Direktör Stefan Kuntz tek bir oyun planına bağlı kalmayacak. Alman hoca rakibe göre oyun planı belirleyecek. Bu çerçevede 3'lü ve 4'lü dizilişler üzerinde çalışılıyor.



Bu dizilişlerin farklı çeşitleri üzerinde de çalışmalar yapılıyor. Eğer ilk strateji işlemezse devreye diğer plan ya da planlar girecek. Bu sayede oyun tıkanmayacak ve rakip de yeni düzene önlem alana kadar boşluklar ve hatalar fırsat oluşturacak.



Maç içinde geçişleri yapabilmek için oyuncu çeşitliliği çok önemli. Kuntz bu nedenle seçim yaparken çok yönlü isimleri kadroya dahil etmeye çalışıyor. Ferdi Kadıoğlu bunlardan biri. Sağ bek, sol bek dışında sol ön ve sağ önde de oynayabilen Ferdi'yi Alman hoca 8 numara olarak da kullanmıştı.



FERDİ HÜCUMA YÖNELİK KULLANILACAK



Hollanda alt yaş kategorilerinden oyuncuyu iyi tanıyan Stefan Kuntz, Ferdi'nin aslında hücuma yönelik bir merkez orta saha olduğunu biliyor. Kadroya ilk kez çağrılan Mehmet Can Aydın da ilerleyen dönemde benzer şekilde kullanılacak.



ÇOK KRİTİK İKİ SINAV



Sağ kanat dışında orta sahanın merkezinde oynayabilen Mehmet Can uyum sağlandıktan sonra Kuntz'un önemli hamle oyuncularından biri olacak. Çok yönlü isimlerin sahada olması teknik heyete oyuncu değişikliği yapmadan da sistemi değiştirme şansı veriyor.



Bu nedenle EURO 2024 elemelerinde teknik heyet; tek bir düzene bağlı olmayan, birçok farklı sistemi oynayan ve çok yönlü oyuncu grubundan oluşan bir takım yaratmak istiyor. Bu anlamda Ermenistan ve hemen arkasında oynanacak Hırvatistan maçları teknik heyete birçok ipucu verecek.



YENİLER ALIŞTI



Ay-yıldızlı ekibe ilk kez davet edilen oyuncular takıma hızla uyum sağladı. Schalke'de top koşturan 21 yaşındaki Mehmet Can Aydın kısa sürede çok sevildi. Ümraniyespor'un deneyimli forveti Umut Nayir de hem teknik heyetin hem de takım arkadaşlarının sevgisini kazandı.





