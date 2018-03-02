Sezon başında'dan'yı kiralık olarak kadrosuna katan Belçika Ligi ekibi, 27 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle birlikte transfer etmeye hazırlanıyor.Takımın forveti Orlando Sa'yı 5 milyon Euro'ya Çin ekibi Henan Jianye'ye satan Standard Liege, bu parayı kiralık olarak takımda oynayan 3 oyuncu için kullanma kararı aldı.Belçika basınının haberine göre Standard Liege, Konstantinos Laifis, Mehdi Carcela ve Luis Pedro Cavanda'nın bonservislerini Orlando Sa'nın satışından gelen parayla ödeyecek.Galatasaray, Luis Cavanda'nın satışından ise 1.5 milyon Euro gelir elde edecek. Bu sezon Belçika ekibiyle 22 maça çıkan Cavanda gol veya asist katkısı yapamadı.