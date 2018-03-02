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Standard Liege, Cavanda için para ayırdı!

Belçika Ligi takımlarından Standard Liege, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı Luis Cavanda'nın bonservisini almak için girişimlere başladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Standard Liege, Cavanda için para ayırdı!
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02 Mart 2018 17:43
Sezon başında Galatasaray'dan Luis Cavanda'yı kiralık olarak kadrosuna katan Belçika Ligi ekibi Standard Liege, 27 yaşındaki oyuncuyu bonservisiyle birlikte transfer etmeye hazırlanıyor.

Takımın forveti Orlando Sa'yı 5 milyon Euro'ya Çin ekibi Henan Jianye'ye satan Standard Liege, bu parayı kiralık olarak takımda oynayan 3 oyuncu için kullanma kararı aldı.

SA'DAN GELEN PARA, 3 OYUNCU İÇİN KULLANILACAK

Belçika basınının haberine göre Standard Liege, Konstantinos Laifis, Mehdi Carcela ve Luis Pedro Cavanda'nın bonservislerini Orlando Sa'nın satışından gelen parayla ödeyecek.

Galatasaray, Luis Cavanda'nın satışından ise 1.5 milyon Euro gelir elde edecek. Bu sezon Belçika ekibiyle 22 maça çıkan Cavanda gol veya asist katkısı yapamadı.



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