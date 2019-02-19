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Stamford Bridge'te Pogba şov yaptı, MANU turladı!

İngiltere FA Cup 5. turunda Manchester United deplasmanda Chelsea'yi 2-0 mağlup etti ve tur atlayan taraf oldu.

Kaynak: Sporx.com
Stamford Bridge'te Pogba şov yaptı, MANU turladı!
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19 Şubat 2019 00:25
İngiltere FA Cup 5. turunda Chelsea ile Manchester United karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 31. dakikasında Manchester United, Ander Herrera ile öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Paul Pogba oldu.

Dakikalar 45'i gösterdiğinde sahneye Paul Pogba çıktı ve Manchester United devreye 2-0 önde girdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester United deplasmanda Chelsea'yi 2-0 mağlup ederek FA Cup'ta tur atladı.

Maç devam ederken Chelsea tribünleri, menajer Maurizio Sarri'yi istifaya davet etti.

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