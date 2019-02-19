İngiltere FA Cup 5. turundailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin 31. dakikasında Manchester United, Ander Herrera ile öne geçti. Golün asistini yapan isim ise Paul Pogba oldu.Dakikalar 45'i gösterdiğinde sahneye Paul Pogba çıktı ve Manchester United devreye 2-0 önde girdi.Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Manchester United deplasmanda Chelsea'yi 2-0 mağlup ederek FA Cup'ta tur atladı.Maç devam ederken Chelsea tribünleri, menajer Maurizio Sarri'yi istifaya davet etti.