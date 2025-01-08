Portekiz Lig Kupası yarı final maçında Sporting ile Porto karşı karşıya geldi.
Dr. Magalhaes Pessoa Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sporting 1-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Sporting'e galibiyeti getiren golü, 56. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti.
Sporting, 8 Ocak'ta oynanacak Benfica-Braga maçının galibiyle 11 Ocak'ta final maçına çıkacak.
GYÖKERES, ATMAYA DEVAM EDİYOR
Öte yandan Sporting'in İsveçli golcüsü Gyökeres, bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 31. golüne ulaştı. 26 yaşındaki futbolcu, 6 da asist katkısı yaptı.
Dr. Magalhaes Pessoa Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sporting 1-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.
Sporting'e galibiyeti getiren golü, 56. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti.
Sporting, 8 Ocak'ta oynanacak Benfica-Braga maçının galibiyle 11 Ocak'ta final maçına çıkacak.
GYÖKERES, ATMAYA DEVAM EDİYOR
Öte yandan Sporting'in İsveçli golcüsü Gyökeres, bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 31. golüne ulaştı. 26 yaşındaki futbolcu, 6 da asist katkısı yaptı.
🔥🔥Viktor Gyökeres atmaya devam ediyor. pic.twitter.com/hpv27NPYRe
— Sporxtv (@sporxtv) January 7, 2025