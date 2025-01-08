Sporting, Porto'yu yenerek finale yükseldi!

Portekiz Lig Kupası yarı final maçında Sporting, Porto'yu 1-0 mağlup ederek finale yükseldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Sporting, Porto'yu yenerek finale yükseldi!
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08 Ocak 2025 00:48
Portekiz Lig Kupası yarı final maçında Sporting ile Porto karşı karşıya geldi. 

Dr. Magalhaes Pessoa Stadı'nda oynanan mücadeleyi Sporting 1-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

Sporting'e galibiyeti getiren golü, 56. dakikada Viktor Gyökeres kaydetti. 

Sporting, 8 Ocak'ta oynanacak Benfica-Braga maçının galibiyle 11 Ocak'ta final maçına çıkacak.

GYÖKERES, ATMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan Sporting'in  İsveçli golcüsü Gyökeres, bu sezon çıktığı 29 resmi maçta 31. golüne ulaştı.  26 yaşındaki futbolcu, 6 da asist katkısı yaptı.
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