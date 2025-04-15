Spor yazarları: 'MHK, bu skandal hakkında üç maymunu oynamasın'

Sabah gazetesi yazarları Levent Tüzemen, Ahmet Çakar ve Bülent Timurlenk bir Süper Lig hakeminin seyahat sırasında yasaklı madde bulundurmasıyla ilgili çıkan iddiaları yorumladı.



Soru: Bir Süper Lig hakeminin seyahat sırasında arkadaşıyla giderken araç içinde yasaklı madde ile yakalandığı iddiaları gündeme geldi. Bu konudaki yorumunuz nedir?



Levent Tüzemen: "Hakemlerle ilgili ortaya atılan iddiaların belgesi yok. Zaten hakemler maçlarda gösterdikleri yönetimlerinden dolayı eleştiri oklarına hedef oluyorlardı.



Şimdi ise özel yaşamlarıyla gündeme gelmeye başladılar. Bu kirliliğin temizlenmesi gerekir. Başta MHK olmak üzere TFF, kirlilikle ilgili üç maymunu oynamamalı, kamuoyunu rahatlatmak adına derin araştırma yapıp açıklamalarda bulunmalı."



Ahmet Çakar: "Çok tuhafıma gitti, o Süper Lig hakemi kim bilmiyorum. Yasaklı madde bir uyuşturucu mu, onunla ilgili de bir açıklama gelmedi. Ama bir Süper Lig hakeminin arabasında şayet uyuşturucu bulunmuşsa bırakın onun hakemlik yapmasını, yargılanması bile gerekir.



TFF'den de şeffaflık adına acil bir açıklama bekliyoruz. Bulunan madde nedir, ona mı aittir, o hakem kimdir kesin açıklanmalıdır ki diğer Süper Lig hakemleri şaibe altında kalmasınlar."



Bülent Timurlenk: "Her şeyi halının altına süpürüp bir kurumu yönetemezsiniz. Hakemler sadece sahadaki yönetimleriyle değil özel hayatlarıyla da sorgulanırlar. Bu skandalda adı geçen hakeme hâlâ maç verdiklerine göre bütün yaşananlar Ferhat Gündoğdu'ya göre normal.



Berbat bir yönetim gösterip sonra da kendilerine belirli bir yüzdesini almak üzere anlaşan avukatlarla çoluk çocuğa, vatandaşa tazminat davası açan hakem camiasının fertleri önce kendi içerisindeki çürükleri temizlemek zorunda."