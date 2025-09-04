04 Eylül
Kazakistan-Galler
17:00
04 Eylül
Gürcistan-Türkiye
19:00
04 Eylül
Litvanya-Malta
19:00
04 Eylül
Lüksemburg-Kuzey İrlanda
21:45
04 Eylül
Slovakya-Almanya
21:45
04 Eylül
Bulgaristan-İspanya
21:45
04 Eylül
Hollanda-Polonya
21:45
04 Eylül
Linheştayn-Belçika
21:45
04 Eylül
Çad-Gana
16:00
04 Eylül
Angola-Libya
19:00
04 Eylül
Moritius-Cape Verde
19:00
04 Eylül
Gine Bissau-Sierra Leone
19:00
04 Eylül
Sao Tome ve Principe-Ekvator Ginesi
19:00
04 Eylül
Madagaskar-Orta Afrika Cumhuriyeti
19:00
04 Eylül
Kamerun-Swaziland
22:00
04 Eylül
Cezayir-Bostvana
22:00
04 Eylül
Tunus-Liberya
22:00
04 Eylül
Mali-Komor Adl.
22:00
05 Eylül
Arjantin-Venezuela
02:30
05 Eylül
Paraguay-Ekvador
02:30
05 Eylül
Kolombiya-Bolivya
02:30
05 Eylül
Uruguay-Peru
02:30
05 Eylül
Brezilya-Şili
03:30
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Spalletti, Fenerbahçe'yi çok beğendi!

Yeni teknik adam arayan Fenerbahçe yönetimi, İtalyan hoca ile temasa geçti. Sportif direktör Devin Özek'in iletişim kurduğu tecrübeli çalıştırıcı Luciano Spalletti, İstanbul'a gelmeye sıcak bakıyor.

calendar 04 Eylül 2025 11:11
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Spalletti, Fenerbahçe'yi çok beğendi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Jose Mourinho ile yollarını ayırdıktan sonra art arda yaptığı Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Ederson hamleleriyle kadrosunun değerini zirveye çıkaran Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü belirlemek için de gaza bastı.

Yerli adaylardan İsmail Kartal'ı beklemede tutan sarı-lacivertliler, yabancıda ise son olarak İtalya Milli Takımı'nı çalıştıran Luciano Spalletti ile temasa geçti.

FENERBAHÇE'YE SICAK BAKIYOR


Sportif direktör Devin Özek'in görüşerek nabız yokladığı İtalyan teknik adamın, Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı ve takımın mevcut kadrosunu çok iyi bulduğu öğrenildi.

POSTECOGLOU DA HEDEFTEKİ İSİMLERDEN

Bu arada Fabrizio Romano'nun haberine göre; Fenerbahçe, teknik direktörlük için Ange Postecoglou'nu düşünüyor. Geçtiğimiz sezon Tottenham ile Avrupa Ligi'ni kazanan Avustralyalı çalıştırıcı ile Bayer Leverkusen'in de ilgilendiği öne sürüldü.

ADAYLAR, ALİ KOÇ'TAN HABER BEKLİYOR

Adaylar, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan haber bekliyor. Koç, bir süredir hastalığı sebebiyle dinleniyor ve teknik adam gündemiyle yakından ilgilenemiyor.

NAPOLİ'NİN HASRETİNİ BİTİRDİ

İtalya'da 2022-23 sezonunda Napoli'yi 33 yıl sonra şampiyon yapan Luciano Spalletti, Roma ile iki kez İtalya Kupası, bir defa İtalya Süper Kupası; Rusya'da Zenit ile iki kez lig şampiyonluğu, bir defa Rusya Kupası ve bir kez Rusya Süper Kupası zaferi yaşadı. G.Saray'ın yıldızı Osimhen, 2022-23 sezonunda 26 golle Spalletti'nin takımı Napoli'de gol kralı olmuştu. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.