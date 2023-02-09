Sözleşmesini feshedip, depremden kurtuldu

Depremde hayatını kaybeden Yeni Malatyaspor'un kalecisi Ahmet Eyüp'ün Gaziantepspor'da antrenörlüğünü, Yeni Malatyaspor'da teknik direktörlüğünü yapan Hasan Özer, Ahmet Eyüp'ü şöyle anlattı: "Gaziantep'te Hikmet Karaman'ın ekibindeydik. Kaleci antrenörümüz Ahmet Ziya Yüce 16- 17 yaşlarındayken Ahmet Eyüp'ü A takıma çıkarmıştı



DÜĞÜNDE SÜRPRİZ



Düğününde kendisine sürpriz yaparak takım olarak Malatya'dan Gaziantep'e gitmiştik, dünyalar onun olmuştu. Muhteşem biriydi. Herkes tarafından sevilirdi. Adeta ağzı vardı dili yoktu. Her denileni yapmaya çalışırdı. Aynı apartmanda takım arkadaşı forvet Yakup Alkan depremden 2 gün önce mukavelesini feshedip Malatya'dan ayrılınca çok üzülmüştü. Yakup ayrılmasa belki o da felaketi yaşayacaktı.



KORİDORA ÇIKMIŞ



Hatta teknik direktör Yılmaz Vural, Yakup'un ayrılışına sitem etmişti ancak her işte bir hayır var. Arkadaşları '2 artı 1 ev sana küçük gelir taşın' demişti. O ise 'Ben ve eşim içinde mutluyuz' yanıtını vermişti. Depremde Ahmet koridora çıkmış eşi de yatak odasında kalmış. Eşi kurtuldu, Ahmet kolonların arasında sıkışmış."





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