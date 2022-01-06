Şota Arveladze: "Krasnodar'da çalışmak ilginç olurdu"

Pakhtakor'dan ayrılan teknik direktör Şota Arveladze, Krasnodar iddiaları için konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Şota Arveladze: 'Krasnodar'da çalışmak ilginç olurdu'
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06 Ocak 2022 18:55
Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Pakhtakor'dan ayrılan teknik direktör Şota Arveladze, Krasnodar iddialarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Krasnodar'dan daha önce bir teklif aldığını dile getiren Şota, "Böyle bir takımda çalışmak benim için ilginç olurdu. Krasnodar iyi bir kulüp. Daha önce teklif almıştım ama şu an böyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.

Pakhtakor'la 125 maça çıkan Şota Arveladze, 2,33'lük puan ortalaması yakalamıştı.


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