Soner Dikmen: 'Liderin serisini bitirdik'

Konyasporlu Soner Dikmen, Galatasaray karşısında alınan 2-1'lik galibiyeti değerlendirdi.



Soner Dikmen, "Ne olursa olsun kazanmak için sahaya çıktık. 1 puanın yetmediğini biliyorduk. Haftalardır galip gelemiyoruz. Bir şanssızlık var. Biz de şu an bu süreçteyiz, bir galibiyetle her şeyin havasının değişeceğini biliyorduk. Geriye düştük, Galatasaray ligin en iyi takımlarından biri. Nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynadık. Bir kıvılcıma bakıyordu, 1-1 oldu. Son ana ısrarımız, isteğimiz maçı 2-1'e getirdi. Çok mutluyuz. Güzel bir galibiyet aldık. Liderin serisini bitirdik." dedi.



Başarılı orta saha oyuncusu ayrıca, "Haftalardır kazanamıyorduk, kırılmalar yaşıyorduk. Bir gol yiyince demoralize olup çöküyorduk. Bugün ne olursa olsun bırakmayacaktık. İstediğimizi de yaptık. Galatasaray'ın kaliteli oyuncular var ama mücadele ederseniz, isteğiniz, arzunuz rakipten fazla olursa günümüz futbolunda yenemeyeceğiniz takım yok." ifadelerini kullandı.





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