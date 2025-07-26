Solskjaer transfer için harekete geçti!

Sağ bek arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, eski öğrencisini takıma kazandırmaya hazırlanıyor.
The Sun gazetesinin aktardığına göre; Norveçli teknik direktör, şu an kulüpsüz olan Brandon Williams'ı transfer etmeyi düşünüyor. Bir dönemler Manchester United formasını giyen Brandon Williams'a, bu forma şansını veren ilk kişi Ole Gunnar Solskjaer olmuştu.
Norveçli teknik adam, İngiliz oyuncunun Beşiktaş ile kariyerinde yeniden yükselişe geçeceğine inanıyor.
2021 yılında Norwich City'e kiralanan Brandon Williams, şu an Beşiktaş forması giyen Milot Rashica ile takım arkadaşlığı yapmıştı.
The Sun gazetesinin aktardığına göre; Norveçli teknik direktör, şu an kulüpsüz olan Brandon Williams'ı transfer etmeyi düşünüyor. Bir dönemler Manchester United formasını giyen Brandon Williams'a, bu forma şansını veren ilk kişi Ole Gunnar Solskjaer olmuştu.
Norveçli teknik adam, İngiliz oyuncunun Beşiktaş ile kariyerinde yeniden yükselişe geçeceğine inanıyor.
2021 yılında Norwich City'e kiralanan Brandon Williams, şu an Beşiktaş forması giyen Milot Rashica ile takım arkadaşlığı yapmıştı.