Solskjaer, ligde ikinci galibiyetini aldı

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Trabzonspor maçıyla birlikte ligdeki ikinci galibiyetini elde etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Solskjaer, ligde ikinci galibiyetini aldı
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15 Şubat 2025 22:45
Trabzonspor maçıyla Beşiktaş ile ligde 3. maçına çıkan Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer 2. galibiyetine imza attı.

Antalyaspor ile 21. haftada oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçta Süper Lig'deki ilk müsabakasına çıkan tecrübeli teknik direktör, ilk galibiyetini ise 23. haftadaki Sivasspor deplasmanında 2-0 ile kazandı.

Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu yenerken Twente'ye mağlup oldu.


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