Solskjaer, ligde ikinci galibiyetini aldı

Trabzonspor maçıyla Beşiktaş ile ligde 3. maçına çıkan Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer 2. galibiyetine imza attı.
Antalyaspor ile 21. haftada oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçta Süper Lig'deki ilk müsabakasına çıkan tecrübeli teknik direktör, ilk galibiyetini ise 23. haftadaki Sivasspor deplasmanında 2-0 ile kazandı.
Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu yenerken Twente'ye mağlup oldu.
Antalyaspor ile 21. haftada oynanan ve 1-1 eşitlikle sonuçlanan maçta Süper Lig'deki ilk müsabakasına çıkan tecrübeli teknik direktör, ilk galibiyetini ise 23. haftadaki Sivasspor deplasmanında 2-0 ile kazandı.
Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu yenerken Twente'ye mağlup oldu.
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