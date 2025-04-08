Solskjaer'in özel isteği: Patrick Berg!

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in tavsiyesi üzerine Norveçli orta saha oyuncusu Patrick Berg için harekete geçti.

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Solskjaer'in özel isteği: Patrick Berg!
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08 Nisan 2025 10:04
Beşiktaş'ın transfer için şimdiden girişimlere başladığı öğrenildi. Gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen özellikle savunma ve defansif orta saha hattına takviye yapmayı planlayan Siyah- Beyazlılar'ın Norveç'in Bodo Glimt takımında forma giyen Patrick Berg için harekete geçtiği iddia edildi.

SOLSKJAER'İN ÖZEL İSTEĞİ!

27 yaşındaki Norveçli futbolcuyu özellikle Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in çok istediği gelen bilgiler arasında. Norveçli hocanın bu futbolcuyu yönetime tavsiye ettiği ortaya çıkarken bu oyuncu için her türlü fedakarlığın yapılacağı belirlendi. Bu konuda kısa sürede yeni gelişmelerin olacağı öne sürüldü.

BU SEZON NE YAPTI?

Bu sezon Bodo Glimt formasıyla 30 maça çıkan Norveçli orta saha, 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

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