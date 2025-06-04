Solskjaer'den onay çıktı, Beşiktaş Werner için devrede!

Sezon öncesi transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, aradığı forvet transferini Almanya'da buldu.

calendar 04 Haziran 2025 09:15 | Son Güncelleme Tarihi: 04 Haziran 2025 10:11
Fotoğraf: Imago
Solskjaer'den onay çıktı, Beşiktaş Werner için devrede!
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Başarısız geçen sezonun ardından Beşiktaş, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu yönde transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, forvet transferinde rotayı Almanya'ya çevirdi.

WERNER HAMLESİ

Beşiktaş, bu sezonu Tottenham kiralık olarak geçiren Leipzig futbolcusu Timo Werner için girişimde bulunacak. İngiltere'de istediği süreleri bulamayan yıldız futbolcunun Alman ekibindeki geleceği de belirsizliğini koruyor.

SOLSKJAER ONAY VERDİ

Hücum hattında geçtiğimiz sezon oldukça sıkıntı çeken Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki yıldız futbolcu ile bu sorunu çözmek istiyor. Beşiktaş'ın önümüzdeki haftalarda girişimlerde bulunması bekleniyor. Solskjaer'in de onay verdiği Werner'i, kontratı da biteceği için uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon 27 maçta 946 dakika süre alan Alman golcü, 1 gol, 3 asist kaydetti. 

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