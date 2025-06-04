Başarısız geçen sezonun ardından Beşiktaş, gelecek sezon iddialı bir kadro kurmak istiyor. Bu yönde transfer çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş, forvet transferinde rotayı Almanya'ya çevirdi.
WERNER HAMLESİ
Beşiktaş, bu sezonu Tottenham kiralık olarak geçiren Leipzig futbolcusu Timo Werner için girişimde bulunacak. İngiltere'de istediği süreleri bulamayan yıldız futbolcunun Alman ekibindeki geleceği de belirsizliğini koruyor.
SOLSKJAER ONAY VERDİ
Hücum hattında geçtiğimiz sezon oldukça sıkıntı çeken Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki yıldız futbolcu ile bu sorunu çözmek istiyor. Beşiktaş'ın önümüzdeki haftalarda girişimlerde bulunması bekleniyor. Solskjaer'in de onay verdiği Werner'i, kontratı da biteceği için uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 27 maçta 946 dakika süre alan Alman golcü, 1 gol, 3 asist kaydetti.
WERNER HAMLESİ
Beşiktaş, bu sezonu Tottenham kiralık olarak geçiren Leipzig futbolcusu Timo Werner için girişimde bulunacak. İngiltere'de istediği süreleri bulamayan yıldız futbolcunun Alman ekibindeki geleceği de belirsizliğini koruyor.
SOLSKJAER ONAY VERDİ
Hücum hattında geçtiğimiz sezon oldukça sıkıntı çeken Siyah-beyazlılar, 29 yaşındaki yıldız futbolcu ile bu sorunu çözmek istiyor. Beşiktaş'ın önümüzdeki haftalarda girişimlerde bulunması bekleniyor. Solskjaer'in de onay verdiği Werner'i, kontratı da biteceği için uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmanın planlarını yapıyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon 27 maçta 946 dakika süre alan Alman golcü, 1 gol, 3 asist kaydetti.
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