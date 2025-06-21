Beşiktaş, stoper transferi için gündemine İtalya Ligi takımlarından Empoli ile sözleşmesi sona eren Ardian Ismajli'yi aldı.
SOLSKJAER ONAYI VERDİ
Kartal'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in de Ismajli'nin transferine onay verdiği gelen haberler arasında. Sert futbolu ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkatleri çeken yıldız futbolcu, Beşiktaş için aranan kan.
İtalya Ligi takımlarının da tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği ancak Beşiktaş'ın iyi bir maaş teklifiyle transferi bitirmeye çalıştığı belirtildi. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncu, sağ stoper mevkisinde görev yapıyor.
Arnavutluk Milli Takımı formasıyla 45 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, sağ bek pozisyonunda da görev alabiliyor. Geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giyen Arnavut stoper, bu karşılaşmalarda toplam 2.618 dakika süre aldı. Empoli ile toplamda 106 maça çıkan Arnavut stoperin gol ya da asisti bulunmuyor. Ismajli, Hırvat ekibi Hajduk Split ve Spezia formaları da giydi.
Siyah-Beyazlılar, 28 yaşındaki Ardian Ismajli ile pazarlıklarını sürdürüyor. Kartal, Arnavut yıldızı bir an önce bitirmek istiyor.
SOLSKJAER ONAYI VERDİ
Kartal'ın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer'in de Ismajli'nin transferine onay verdiği gelen haberler arasında. Sert futbolu ve hava toplarındaki üstünlüğüyle dikkatleri çeken yıldız futbolcu, Beşiktaş için aranan kan.
İtalya Ligi takımlarının da tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği ancak Beşiktaş'ın iyi bir maaş teklifiyle transferi bitirmeye çalıştığı belirtildi. Piyasa değeri 6 milyon Euro olan oyuncu, sağ stoper mevkisinde görev yapıyor.
Arnavutluk Milli Takımı formasıyla 45 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, sağ bek pozisyonunda da görev alabiliyor. Geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giyen Arnavut stoper, bu karşılaşmalarda toplam 2.618 dakika süre aldı. Empoli ile toplamda 106 maça çıkan Arnavut stoperin gol ya da asisti bulunmuyor. Ismajli, Hırvat ekibi Hajduk Split ve Spezia formaları da giydi.
Siyah-Beyazlılar, 28 yaşındaki Ardian Ismajli ile pazarlıklarını sürdürüyor. Kartal, Arnavut yıldızı bir an önce bitirmek istiyor.
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