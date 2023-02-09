'Şoktaydı, yalın ayak yürüyordu'

Depremin vurduğu şehirlerimizden Hatay'ın futbol takımı Hatayspor, teknik direktör Volkan Demirel önderliğinde İstanbul'a geldi. Kafile, TFF'nin Riva Tesisleri'ne yerleştirildi. Ancak iki kişi hariç...



Takımın yıldız isimlerinden Christian Atsu ve Sportif Direktör Taner Savut'tan hâlâ haber alınamıyor. Önceki gün Atsu'nun enkazdan çıkarıldığına dair bazı iddialar vardı, ancak bu bilgiler teyit edilemedi. Atsu'dan da Taner Savut'tan da henüz haber alınabilmiş değil. İki isim için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.



'AİLESİ YIKILMIŞ DURUMDA'



Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Christian Atsu'nun menajeri Nana Sechere, "Kulüpten Christian'ın canlı olarak çıkarıldığına dair haber geldi. Ama biz Christian'ın nerede olduğunu henüz doğrulayamadık. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu durum Atsu'nun ailesi için yıkıcı bir süreç olmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.



VOLKAN DEMİREL GÖNÜLLERİ FETHETTİ



Depreme Hatay'da yakalanan teknik direktör Volkan Demirel, sosyal medyadan gözyaşları içinde yaptığı yardım talebiyle bölgedeki durum açısından farkındalık yaratılmasında başrol oynadı, yardımları organize etti.



Soma'da yıllar önce yaşanan maden faciasında futbol dünyasını harekete geçirip madenci ailelerine büyük desteklerde bulunan Demirel, bu kez de deprem felaketinde gönülleri bir kez daha fethetti.



RİVA TESİSLERİ HİZMETE AÇILDI



Tesisleri zarar gören kulüpler, TFF'den öncelikle sığınma talep etti. Riva'daki tesisleri kullanmak isteyen, maçlarını da İstanbul ve yakın illerde oynamayı arzu eden iki kulübün bu talebi federasyon tarafından da olumlu karşılandı. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi de iki kulübe benzer tekliflerde bulunurken Riva'daki tesislerini hizmete açtı. Hatayspor, Riva'da konaklamaya başlarken, Gaziantep FK'nın da İstanbul'a gelmesi bekleniyor.



TÜM MASRAFLARIN KARŞILANMASI TALEBİ



İki kulübün ligden çekilmeyi düşünmedikleri ve yaşadıkları felaket nedeniyle küme düşmenin kaldırılması ile ilgili bir istekleri olmayacağı öğrenildi. Hatayspor ve Gaziantep FK sezon sonuna kadar Riva'yı kullanmak istediklerini ve maçları da o hafta boş olan İstanbul'daki statlar ya da Kocaeli ve Sakarya'da oynayabileceklerini belirttiler. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ayrıca bu süreçte tüm masraflarının da karşılanması talep edildi.



MUSTAFA ÖZAT: LİGDEN ÇEKİLME SÖZ KONUSU DEĞİL



Hatayspor Basın Sözcüsü Mustafa Özat, ligden çekilme gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Mustafa Özat, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Allah'ım bize yardım etsin. Dualarınızı eksik etmeyin, her yerden ölüm haberi alıyoruz. Ligden çekilme ile alakalı bir durum söz konusu değil. Onu düşünecek durumda değiliz. Canımızla boğuşuyoruz. Öyle bir kararımız yok kim dedi böyle bir şeyi bilmiyorum. Biz canımızın derdindeyiz" dedi.



KAAN KANAK'I TEDAVİ KURTARDI



Hatayspor'un deneyimli oyuncularından Kaan Kanak da Atsu ve Taner Savut'un olduğu binada kalıyordu. Kasımpaşa maçının ardından tedavi için tesislere giden Kaan, tedavisi uzun sürünce tesislerde uyuyakaldı ve eve gitmedi. Depreme tesislerde yakalanan Kaan, bu sayede kurtulmuş oldu.



BURAK ÖKSÜZ YALIN AYAK YÜRÜRKEN BULUNDU



Bordo-Beyazlı takımın stoperlerinden Burak Öksüz, annesiyle birlikte Atsu'nun kaldığı çöken binada yaşıyordu. Deprem esnasında annesini çöken binadan çıkaran oyuncunun iki saat sonra yağmur altında yalın ayak yürürken bulunduğu öğrenildi. Şoka giren Burak ve annesinin saatler sonra kendilerine geldikleri öğrenildi.



'RUBEN RIBERIO PENCEREDEN ATLADI'



Yaşanan deprem felaketi sonrası Portekiz medyasından Tribuna Expresso'ya konuşan Antalyasporlu Fredy, Hataysporlu Ruben Ribeiro'nun pencereden atladığını açıkladı. 32 yaşındaki Angolalı oyuncu, "Deprem olduğunu duyduğumda hemen Ruben Ribeiro'yu aradım. Duvarlar çatlamaya başlayınca pencereden atlamak zorunda kalmış. Evi yüksekte olmadığı için sakatlık yaşamamış." ifadelerini kullandı.





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