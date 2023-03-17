Sokaktan Avrupa'ya: Gift Orban

Başakşehir'e karşı 4 dakikada hat-trick yapan Gift Orban, Togo'daki sokak turnuvasında scout Ola Fowler tarafından futbola kazandırıldı. Bir sezonda, önce Norveç'e ardından Belçika'nın Gent takımına gitti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Sokaktan Avrupa'ya: Gift Orban
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17 Mart 2023 11:38
Başakşehir, Konferans Ligi son 16 turu rövanşında Gent'e 4-1 yenilerek Avrupa'ya veda etti. 4 dakikada hat-trick yapıp tarihe geçen Gift Orban, bir yıldaki yükselişiyle takdir topluyor. İşte detaylar...

Ülkesi Nijerya'dan çocukluğunun geçtiği Togo'ya giden Orban, Lome'daki bir sokak turnuvasında scout Ola Fowler'ın dikkatini çekti. 20 yaşındaki oyuncuyu, menajer Atta Aneke ile tanıştıran futbol gözlemcisi, buradaki deneme maçında da kendine hayran bıraktı. Norveçli scoutlardan davet alan Orban, bu teklifi geri çevirmedi ve ülkesinin Stabaek takımı ile kalıcı kontrat yaptı. 16 gol atarak Norveç ekibini bir sezonda 1. Lig'e çıkaran Nijeryalı yıldız, 8 ay sonra 4 milyon Euro+satıştan pay ile Gent'e gitti.

50 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Golleriyle Avrupa'nın dilinden düşürmediği futbolcu için Belçika ekibi, 50 milyon Euro istiyor.

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