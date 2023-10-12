Sofyan Amrabat: "Her şey güzel olacak"

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Manchester United'da forma giyen Sofyan Amrabat, açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Sofyan Amrabat: 'Her şey güzel olacak'
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12 Ekim 2023 21:42
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi rakibi Manchester United'da forma giyen Sofyan Amrabat, konuştu.

Sofyan Amrabat yaptığı açıklamada, "Belki biraz daha şanslı olsaydık kazanamadığımız maçları da kazanabilirdik. Kendime çok güveniyorum. Hergün çok sıkı çalışıyoruz. Bence her şey çok iyi olacak." dedi.

Amrabat, "Bence hayatta ve futbolda hiçbir zaman sadece iyi ya da en iyi yoktur. Her şeyin biraz daha zor olacağı bir an vardır ve bence şu anda durum biraz öyle. Daha yeni başladık. Hala çok uzun yolumuz var." ifadelerini kullandı.

Faslı orta saha, "Bu işe çok fazla zaman ve enerji harcıyoruz. Henüz mükemmel değiliz ama hiç kimsenin mükemmel olduğunu düşünmüyorum. İyi sonuç gelirse özgüvenimiz de artacaktır." ifadeleri kullanıldı.

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