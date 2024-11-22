Sofyan Amrabat, formunun zirvesinde!

Fenerbahçe'nin Faslı yıldızı Sofyan Amrabat, son zamanlarda sergilediği performans ile dikkat çekiyor.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Sofyan Amrabat, formunun zirvesinde!
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22 Kasım 2024 10:54
Fenerbahçe'nin Faslı orta saha oyuncusu Sofyan Amrabat, sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Yıldız futbolcu, ligde son oynanan Trabzonspor ve Sivasspor maçlarında güzel futbolunu harika gollerle süslemişti.

Her geçen hafta formunu artıran Amrabat, Fas Milli Takımı'nda da harika performanslar sergiledi.

Faslı yıldız, ülkesinin 5-1 kazandığı Gabon ve 7-0 kazandığı Lesotho (1 asist yaptı) maçlarında 90 dakika sahada kaldı, takımın en iyilerinden biri oldu.

MORALLİ DÖNDÜ

28 yaşındaki orta saha oyuncusu, son derece moralli bir şekilde Fenerbahçe'ye döndü. 

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