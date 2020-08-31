Lille'in de sahibi olan Lüksemburglu dolar milyarderi Gerard Lopez'in satın almasıyla birlikte transfer bütçesini artıran ve transferde gözünü yıldız isimlere çeviren Portekiz takımlarından Boavista, Galatasaray'dan Sofiane Feghouli'ye kanca attı.



A Bola'da yer alan habere göre; orta sahaya eski Real Madrid ve Manchester City oyuncusu Javi Garcia ile birlikte Boca Juniors'tan Seba Perez'i kadrosuna katan Boavista, gözünü Sofiane Feghouli'ye çevirdi. Haberin detayında, Feghouli'nin yıllık maaşının 4 milyon euro civarında olduğu vurgusu da yapıldı.



Yeni sezonda Portekiz 1. Ligi'nde güçlü bir etki bırakmak ve üst sıralara oynamak isteyen Boavista'nın Feghouli için önümüzdeki günlerde Galatasaray ile temasa geçeceği bilgisi de verildi.



MAAŞINDA İNDİRİM YAPMIŞTI



Galatasaray'da Radamel Falcao ve Fernando Muslera ile birlikte takımda en yüksek ücrete sahip isimlerden biri olan Sofiane Feghouli, yönetimin indirim talebini kabul etti. Yıllık 3.8 milyon euro kazanan Cezayirli yıldız, 600 bin euro indirimi kabul etti ve yeni sezonda 3.2 milyon euro'ya oynayacak. Teknik direktör Fatih Terim'in de kalmasından yana olduğu Feghouli, yeni sezonda Galatasaray'ın en önemli kozlarından biri olmaya devam edecek.



83 LİG MAÇINDA 40 GOLE ETKİ



Galatasaray'ın 2017 yazında 4.25 milyon euro bonservisle transfer ettiği 30 yaşındaki Feghouli, Süper Lig'de 83 maça çıktı ve 21 gol atıp 19 asist yaptı.



