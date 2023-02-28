Atlanta Hawks'ın yeni koçu Quin Snyder, sezon ortasındaki geçiş sürecinin yarattığı zorluklar hakkında konuştu.



Hawks, Nate McMillan'ın gönderilmesinden sadece beş gün sonra, Pazar gecesi Snyder'ın beş yıllık bir anlaşma ile işe alındığını duyurmuştu.



2013-14 sezonunda Mike Budenholzer'ın Hawks kadrosunda asistanlık yapmış olan 56 yaşındaki Snyder, sezon sonunu beklemek yerine görevi şimdi devralma kararının kolay olmadığını şu şekilde itiraf etti:



"Her zaman bir zorluğu vardır tabii ki, ancak bu zorluklar genellikle en iyi fırsatları doğrurur ve aynı zamanda en ödüllendirici olanlardır. Daha önce de düşündüğüm gibi, takıma şu anda katılmanın belli zor tarafları olsa da, bir ivme yakalamamız adına fırsat yaratacağını da düşünüyorum.



Bir temel ve kültür inşa etmek birbiriyle bağlantılı şeyler ve ben de bu tür bir ortaklık arayışında olduğum için, buranın benim adıma çok uygun olduğunu görmüş oldum."



Snyder, Atlanta'daki ilk maçına bu gece, Washington Wizards'a karşı çıkacak. Geçici koçluk yaptığı süreçte bulunduğu iki maçı da kazanmış olan Joe Prunty ise, Snyder'ın yanında benchte olacak.





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