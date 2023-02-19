Smaç şampiyonu F.Bahçe'nin kıyısından dönmüş

NBA'de All-Star 2023 smaç şampiyonu Mac McClung, kazandığı yarışmanın ardından açıklamalarda bulundu.



Philadelphia 76ers'ta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, Avrupa takımları hakkında konuştu. McClung yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki büyük kulüpler ABD'li oyunculara büyük paralar veriyorlar. Eğer tek kriteriniz para ise nereye gideceğiniz konusunda çok fazla kafa yormanıza gerek yok. Ancak kariyerinizin gelişmi açısından G-League her zaman daha iyi bir seçenek. Avrupa'daki çoğu takım NBA çıkış opsiyonuna sezon içinde izin vermiyor ve oyuncuların gelişimini, kupalar kazanmak kadar önemsemiyorlar." dedi.



ABD'li oyuncu geçen yaz Fenerbahçe Beko'ya gitmekten son anda vazgeçtiğini söyledi ve sözlerine devam etti; "Geçen yaz Fenerbahçe'den bir teklif aldım ve hala bunun NBA'e geçiş açısından iyi bir fırsat olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bu fikri tamamen kafamdan atmış değilim. Birkaç milyon dolarlık bir teklif aldığınızda 'Bu hayatımı değiştirebilir' diye düşünüyorsunuz. Ben de bu teklifi değerlendirmek istedim ancak ancak eski takım arkadaşım Zac Ervin beni Amerika'da (G-League'de) kalmaya ikna etti." ifadelerini kullandı.



Mac McClung, bir smacı hariç her smacında jüriden tam puan 50'yi aldı ve finalde Trey Murphy'i devirerek yarışmayı kazandı.





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