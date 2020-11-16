Slimani'ye Fransa'dan talip çıktı

Kariyerini Leicester City'de sürdüren forvet oyuncusu Islam Slimani'ye Fransa'dan talip çıktı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Slimani'ye Fransa'dan talip çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
16 Kasım 2020 22:45
Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Islam Slimani, Leicester City'de kadroya geri dönüş yaptı. Moncao'daki başarılı sezonun ardından kadroda tutulan oyuncuya Fransa'dan Saint-Etienne talip oldu.

Bu sezon Premier Lig ekibinin kadrosunda kalan Slimani, sadece 1 Premier Lig maçında 19 dakika süre alabildi.

FRANSA'DAN TALİBİ VAR

Fransız ekibi Saint-Etienne, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cezayirli için harekete geçti.

Leicester'da fazla forma şansı bulamayan 32 yaşındaki oyuncu ayrılığa sıcak bakıyor.

Islam Slimani, 2018/2019 sezonunda Fenerbahçe formasını terletti. Performansıyla eleştiri konusu olan forvet oyuncusu 25 resmi maçta 5 gol kaydetmişti.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için