Sivasspor - Trabzonspor: Devre arası yorumları

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u konuk ederken ilk devre 1-1 sona erdi.



İşte devre arası yorumları:

İLKER YAĞCIOĞLU



Çok fazla pozisyon olmadı. Dengeli bir maç. Trabzonspor orta sahasının oyuna daha fazla hükmetmesini beklerdim. Sivasspor'da Fajr yok. Golü atan kazanır.



Sivasspor'da Yatabare ve Kayode'den biri girecektir. Diğer taraftan Trabzonspor'da Koita ve Yusuf var, sonucu değiştirmek için. Diğer oyuncular skoru daha çok tutmak için. Erken bir gol olursa oyun hareketlenir.



FEYYAZ UÇAR



Her iki takım da orta sahada birbirini bozmaya çalışıyor. Ceza sahasına yaklaştığında, ceza sahasına yapılan servis açısından eksik bir maç. İkinci yarıda Trabzonspor orta sahada üstünlüğü alıp maçı lehine çevirir.



Oyun değişikliği çağırıyor. Yusuf, Yunus Mallı ve Koita var. Rıza Hoca, Yatabare'yi oyuna atar mutlaka. Yan ortalarda etkilidir.



TUGAY KERİMOĞLU



Dengeli ama baskılı oynamaya çalışan Sivasspor. Bunu da oyun kurdurtmamak için yapıyor. Golden sonra Trabzonspor oyunu dengeledi. Daha dik oynuyor Abdullah Avcı'nın öğrencileri. Orta sahayı alırsa Trabzonspor, kazanma ihtimali var.



RIDVAN DİLMEN



Uğur, Visca'yı hücumdan çok geriye götürdü. Uğur'un sürekli hücuma çıkışı, Visca'nın etkinliğini azalttı.



Ben iki takımı da beğendim. Bu sezon gördüğüm en diri, en coşkulu Sivasspor. Tam ortada olan bir müsabaka. Her skoru konuşabiliriz.



Şampiyonluk favorisi Trabzonspor'un, şampiyon adayı gibi oynadığını görebiliyorum.



Rıza Çalımbay'ın antrenmanlarını izledim. Çok fena çalıştırıyor. Çalıştırdığı hiçbir takımı geberik görmeyiz Rıza Hoca'nın.



Rıza Çalımbay, 2 puanlı sistemin hocası değil, 3 puanlı sistemin hocası. Beraberliğe sevinen bir teknik direktör değil. İçeride dışarıda aynı topu oynuyorlar. Bence dışarıda daha atak oynuyorlar.





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