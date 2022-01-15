Sivasspor - Trabzonspor: Devre arası yorumları

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u ağırladı. Maçın devre arasındaki yorumlar...

Abone Ol
Sivasspor - Trabzonspor: Devre arası yorumları
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
15 Ocak 2022 16:58
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u konuk ederken ilk devre 1-1 sona erdi.

İşte devre arası yorumları:
 İLKER YAĞCIOĞLU

Çok fazla pozisyon olmadı. Dengeli bir maç. Trabzonspor orta sahasının oyuna daha fazla hükmetmesini beklerdim. Sivasspor'da Fajr yok. Golü atan kazanır.

Sivasspor'da Yatabare ve Kayode'den biri girecektir. Diğer taraftan Trabzonspor'da Koita ve Yusuf var, sonucu değiştirmek için. Diğer oyuncular skoru daha çok tutmak için. Erken bir gol olursa oyun hareketlenir.

FEYYAZ UÇAR

Her iki takım da orta sahada birbirini bozmaya çalışıyor. Ceza sahasına yaklaştığında, ceza sahasına yapılan servis açısından eksik bir maç. İkinci yarıda Trabzonspor orta sahada üstünlüğü alıp maçı lehine çevirir.

Oyun değişikliği çağırıyor. Yusuf, Yunus Mallı ve Koita var. Rıza Hoca, Yatabare'yi oyuna atar mutlaka. Yan ortalarda etkilidir.

TUGAY KERİMOĞLU

Dengeli ama baskılı oynamaya çalışan Sivasspor. Bunu da oyun kurdurtmamak için yapıyor. Golden sonra Trabzonspor oyunu dengeledi. Daha dik oynuyor Abdullah Avcı'nın öğrencileri. Orta sahayı alırsa Trabzonspor, kazanma ihtimali var.

RIDVAN DİLMEN

Uğur, Visca'yı hücumdan çok geriye götürdü. Uğur'un sürekli hücuma çıkışı, Visca'nın etkinliğini azalttı.

Ben iki takımı da beğendim. Bu sezon gördüğüm en diri, en coşkulu Sivasspor. Tam ortada olan bir müsabaka. Her skoru konuşabiliriz.

Şampiyonluk favorisi Trabzonspor'un, şampiyon adayı gibi oynadığını görebiliyorum.

Rıza Çalımbay'ın antrenmanlarını izledim. Çok fena çalıştırıyor. Çalıştırdığı hiçbir takımı geberik görmeyiz Rıza Hoca'nın.

Rıza Çalımbay, 2 puanlı sistemin hocası değil, 3 puanlı sistemin hocası. Beraberliğe sevinen bir teknik direktör değil. İçeride dışarıda aynı topu oynuyorlar. Bence dışarıda daha atak oynuyorlar.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.