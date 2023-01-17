Sivasspor, kupada moral buldu

Ligde 3 maçtır kazanamayan Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u mağlup ederek morallendi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, kupada moral buldu
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17 Ocak 2023 16:16
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Demir Grup Sivassspor ile TECO Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor 3-0'lık skorla kazandı.

Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 38 ve 74. dakikalarda Hakan Arslan, 84. dakikada Clinton N'Jie attı.

Ev sahibi ekip, bu skorla birlikte adını Türkiye Kupası'nda son 8 takım arasına yazdırdı.

Sivasspor, bir sonraki maçında Gaziantep FK'ye konuk olacak.

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