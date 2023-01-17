Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Demir Grup Sivassspor ile TECO Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sivasspor 3-0'lık skorla kazandı.
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 38 ve 74. dakikalarda Hakan Arslan, 84. dakikada Clinton N'Jie attı.
Ev sahibi ekip, bu skorla birlikte adını Türkiye Kupası'nda son 8 takım arasına yazdırdı.
Sivasspor, bir sonraki maçında Gaziantep FK'ye konuk olacak.
DETAYLAR BİRAZDAN...
Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 38 ve 74. dakikalarda Hakan Arslan, 84. dakikada Clinton N'Jie attı.
Ev sahibi ekip, bu skorla birlikte adını Türkiye Kupası'nda son 8 takım arasına yazdırdı.
Sivasspor, bir sonraki maçında Gaziantep FK'ye konuk olacak.
DETAYLAR BİRAZDAN...
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