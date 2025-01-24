Sivasspor, Kayserispor'u ağırlayacak

Sivasspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor, Kayserispor'u ağırlayacak
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24 Ocak 2025 12:34
Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında cumartesi günü sahasında Bellona Kayserispor ile karşılaşacak.

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Burak Pakkan yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, tesislerde kampa girecek.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Efkan Bekiroğlu, Alaaddin Okumuş ve Samba Camara ile sarı kart cezalısı Fode Koita, Kayserispor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 20 puan topladı.

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