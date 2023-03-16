Sivasspor - Fiorentina maçı iddaa oranları

Sivasspor, Fiorentina ile 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında karşılaşacak. UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Sivasspor, Sevilla ile karşı karşıya gelecek. Sivas'taki maç saat 20.45'te EXXEN'den naklen yayınlanacak. Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'da Sivasspor - Fiorentina maçına oynayanlar %7 ekstra kazanacak.
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Eksikler
Sivasspor'da sakatlığı süren Robin Yalçın ve Caner Osmanpaşa ile kırmızı kart cezalısı Max Gradel kadroda yer alamayacak.
Fiorentina'da Terzic ve Sottil sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Öte yandan Biraghi ise cezalı.
Muhtemel 11'ler
Sivasspor
Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Aaron, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan, Saiz, Yatabare, Caicedo
Fiorentina
Terraciano, Dodo, Milenkovic, İgor, Venuti, Bonaventura, Amrabat, Barak, Gonzalez, Kouame, Jovic
Depremzedeler maçı ücretsiz izleyecek
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Sivas'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edilen depremzedelerin, Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçını statta ücretsiz izleyebilecekleri bildirildi.
30. Avrupa maçı
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 30. mücadelesine çıkacak.
Avrupa kupalarında daha önce 29 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 15 kez sahadan yenik ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 51 gole engel olamadı.
Sivasspor bu tura nasıl geldi?
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.
Türkiye çapında her ile yayılmış beş bine yakın iddaa bayisi ve bayi oyuncularının mobil uygulaması iddaa.com'a özel, daha fazla kazandıran Kral Oranlarla iddaa'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Sadece Mahallenin Güzel Bayisi ve iddaa.com'a özel Kral Oranlar'la tüm futbol ve tenis karşılaşmalarında kupon yapabilen bahisseverler, yüzde 7 daha fazla kazanıyor. Bahisseverler, bu hafta içi de temsilcilerimizim maçlarında %7 ekstra kazanacak. Yine sadece Türkiye çapında her ile yayılmış beş bine yakın Mahallenin Güzel Bayisi ile iddaa.com ve iddaamatiklerden daha yüksek oranlar ile kupon yapılabilecek.
BU MAÇTA %7 EKSTRA KAZANÇ İDDAA.COM'DA, TIKLAYIN
Eksikler
Sivasspor'da sakatlığı süren Robin Yalçın ve Caner Osmanpaşa ile kırmızı kart cezalısı Max Gradel kadroda yer alamayacak.
Fiorentina'da Terzic ve Sottil sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Öte yandan Biraghi ise cezalı.
Muhtemel 11'ler
Sivasspor
Ali Şaşal, Erdoğan, Goutas, Aaron, Uğur, Cofie, Charisis, Hakan, Saiz, Yatabare, Caicedo
Fiorentina
Terraciano, Dodo, Milenkovic, İgor, Venuti, Bonaventura, Amrabat, Barak, Gonzalez, Kouame, Jovic
Depremzedeler maçı ücretsiz izleyecek
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından Sivas'ta Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında misafir edilen depremzedelerin, Demir Grup Sivasspor ile Fiorentina arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçını statta ücretsiz izleyebilecekleri bildirildi.
30. Avrupa maçı
UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında İtalya temsilcisi Fiorentina'yı konuk edecek Demir Grup Sivasspor, Avrupa kupalarındaki 30. mücadelesine çıkacak.
Avrupa kupalarında daha önce 29 maça çıkan Sivasspor, bu karşılaşmaların 10'unu kazandı, 4'ünde berabere kaldı, 15 kez sahadan yenik ayrıldı.
Kırmızı-beyazlı ekip, söz konusu müsabakalarda 33 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 51 gole engel olamadı.
Sivasspor bu tura nasıl geldi?
UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu'nda mücadele eden ve ilk maçında Slavia Prag'la 1-1 berabere kalan Sivasspor, deplasmanda CFR Cluj'u 1-0 yenerken, konuk ettiği Ballkani'ye 4-3 kaybetti. Kırmızı-beyazlılar deplasmanda Ballkani'yi 2-1, evinde ise CFR Cluj'u 3-0 mağlup etmeyi başardı.
Sivas ekibi, son maçında deplasmanda Slavia Prag'la 1-1 berabere kalarak 11 puanla grubu lider tamamladı ve son 16 turunda İtalyan ekip Fiorentina ile eşleşti.
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