Sivasspor, Fenerbahçe'ye sorun çıkartıyor!

Süper Lig'de 12 karşılaşmada sadece 2 galibiyeti bulunan ve son iki maçından da mağlubiyetle ayrılan Sivasspor, Konferans Ligi'nde ise grubundan lider olarak Son 16 biletini kaptı.



Rıza Çalımbay, Fenerbahçe'ye karşı kariyerinde 12 farklı takımla çıktığı 43 maçta 11 galibiyet sevinci yaşarken, Yiğido son dönemde güçlü rakibine karşı büyük üstünlük kurmuş durumda...



Sivasspor, Fenerbahçe'ye ligde en son 15 Mart 2019'da kaybederken, daha sonraki 6 mücadeleden 3 beraberlik ve 3 galibiyetle ayrıldı.



Hatta Çalımbay'ın öğrencileri, 2020-21 sezonunun bitimine 2 hafta kala Kadıköy'de Kanarya'yı 2-1 yenerek, rakibini adeta şampiyonluktan etti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ