Sivasspor'da öncelik yeni teknik direktör

Yeni sezon hazırlıklarına start veren Sivasspor'da yönetim teknik direktör adaylarını belirledi.

, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da öncelik yeni teknik direktör
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19 Haziran 2023 16:05
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Sivasspor'da Başkan Mecnun Otyakmaz ve yeni yönetiminin ilk işi teknik direktör sorununu çözmek olacak.

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesinin bittiği kırmızı beyazlı ekipte yeni yönetimin ilk iş olarak teknik direktör sorununu çözmesi bekleniyor.

Kırmızı beyazlı ekibin teknik direktör listesinde Rıza Çalımbay, Samet Aybaba, İsmail Kartal gibi isimlerin yer aldığı ifade ediliyor. Yönetim kurulunun ilk görüşmeyi Rıza Çalımbay ile yapması bekleniyor.

(Sivas Memleket)

 
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