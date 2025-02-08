Süper Lig'de Beşiktaş'ı konuk eden Sivasspor'da iki sakatlık yaşandı.



Ev sahibi ekipte Tolga Ciğerci ve Ziya Erdal, yaşadıkları sakatlıkların ardından oyundan çıktı. Ziya Erdal, kafa travması şüphesiyle hastaneye götürüldü.



Sivasspor'da sakatlanan iki isim yerine 39. dakikada Azizbek Turgunboev ve Bieganski oyuna dahil oldu.



