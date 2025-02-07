Sivasspor'da Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik

Sivasspor, Süper Lig'de 8 Şubat Cumartesi günü Beşiktaş'ı konuk edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Sivasspor'da Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik
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07 Şubat 2025 14:31

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 8 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. 

BG Grup 4 Eylül Stadı'nda 8 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Ali Şansalan yönetecek.

Karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak kırmızı-beyazlı ekip, tesislerde kampa girecek.

Sivasspor'da kırmızı kart cezalıları Murat Paluli ve Uros Radakovic ile sakatlıkları bulunan Samba Camara ve Garry Rodrigues, Beşiktaş karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Sivas temsilcisi, ligin geride kalan bölümünde 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 23 puan topladı.

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