Sırbistan'da şok! Obradovic'in takımı ligden çekildi

Sırbistan Basketbol Ligi (Adriyatik Ligi) final serisinde karşılaşan Partizan ile Kızılyıldız arasındaki maçlarda yaşanan tribün olayları flaş gelişmelere sebep oldu.



Kızılyıldız'ın 5 maç sonunda rakibine 3-2'lik üstünlük kurup şampiyon olduğu serinin son maçında yaşanan tribün olayları sonrası, Fenerbahçe Beko'nun eski başantrenörü Zeljko Obradovic'in çalıştırdığı Partizan, ligden çekildiklerini duyuran bir açıklama yaptı.



Partizan Kulübü, " Holiganizmi basketboldan atma fırsatı" başlığıyla yayımladığı bildiride başkan Ostoja Mijailović ve başantrenör Zeljko Obradovic'in önderliğinde kendi taraftarları da dahil olmak üzere tüm holiganizm etkisi altındaki eylemlere karşı Adriyatik Ligi'nden çekildiklerini açıkladı.















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