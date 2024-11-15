Sinan Vardar: 'Kulüpler MHK için şirket kurmalı'

Spor yazarı Sinan Vardar, tartışılan hakem kararlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirme yaptı.



İŞTE O DEĞERLENDİRME



"Hakem reformu nasıl olmalı?" soruna Fotomaç'ta cevap veren Vardar, şu ifadeleri kullandı: "Yıllardır hakemlerle ilgili kaos Türk futbolunda devam eder gider. Baktığınız zaman Avrupa'da da bir sürü ligler var, böyle bir kaos olmuyor. Mesela örnek verelim size İngiltere'de hakem yönetimlerini kulüpler birliğine bırakmışlar. Kulüpler Birliği bir şirket kurarak hakem tayinlerini buranın üzerinden yapıyor.



Federasyon başkanımız önceki gün bir açıklama yaptı. Biz de bu yöntemi uygulayabiliriz dedi. İşte çözüm bu. Şimdi kulüp başkanları mutlaka bu konunun üstüne eğilip öyle bir çözüm bulmalılar. Şimdi bunu biraz daha açayım. Süper Lig'deki kulüpler birer temsilci vererek bu şirketi kuracaklar. Fakat bu temsilcileri seçerken de önce dürüst, kamuoyunda takdir gören, tanınan, objektif, futbolun içinden gelen, hakkında hiçbir şaibe çıkmamış kişilerden seçmeliler. Bu kurulacak şirket o sezon için 25-30 tane hakem belirleyip hiçbir tesir altında kalmadan maçların yönetilmesini sağlamalıdır.



"DAHA İYİ ARAŞTIRILMALI"



Tabii ki bu hakemler de A ve B olarak kategorize edilmeli. İki kategoride görev yapacak hakemlerden B kategorisinde maç yöneten hakemler başarılı olduklarında A kategorisine çıkarılmalı. Yine hata yapan hakemler de B kategorisine düşürülmeli yani ceza almalı. Tabii ki daha temelde hakem olacak gençler seçilirken nasıl askeri okullara öğrenci alınırken belirli kıstaslar varsa bu gençler için de aynı kıstaslar uygulanmalı. Yaşamları ve aileleri daha iyi araştırılmalı.



"EN UFAK ŞAİBE İLE ELENMELİ"



Bu gençler dikkatle takip edilerek bilhassa amatör ve alt liglerde detaylı bakılmalı ve haklarında en ufak bir şaibe olunca hemen elenmeli. Bu şekilde olursa üst liglere çıktıklarında hakkında herhangi bir soru işaretine mahal verecek durumda bulunmaz. Eski bilhassa torpilli eski hakem çocuklarına pek şans tanınmamalı. Yukarıda anlattığım gibi yıllardır süren kaosun bitmesi için mutlaka bir çözüm gerekiyor. Bu da bu çözümlerden biri.



Hiçbir şey yapmadan bir şeylerin düzelmesini bekleyemeyiz. Herkes elini taşın taşın altına koyacak ve bu işin düzelmesi için ne gerekiyorsa yapacak. Şimdi Federasyon Başkanı Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yaptığı teklif yıllardır benim de çözüm olarak beynimde olan bir fikir. Hadi bunu yapalım, becerelim bu kaosa son verelim. Federasyonlar değişiyor hakem komiteleri değişiyor ama kaos devam ediyor. Hadi bakalım bu sadece fikir olarak kalmasın hayata geçsin. Haftaya da profesyonel futbol liginin ve alt liglerin tekrardan nasıl dizayn edilmesi gerektiğini, futbol kulüplerindeki reformun nasıl yapılacağını bir yazıyla aktaracağım. İlginizi bekliyorum."



