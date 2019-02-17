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Sinan Gümüş: "Yorumcular sallasın, umurumda değil"

Galatasaray'da Sinan Gümüş kendisine yönelik eleştirilerle ilgili konuştu.

Kaynak: Sporx.com
Sinan Gümüş: 'Yorumcular sallasın, umurumda değil'
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17 Şubat 2019 18:27
Galatasaray'da oynamadığı için isyan ettiği iddia edilen Sinan Gümüş, Kasımpaşa maçı öncesinde isyan etti.

Kendisine yönelik bir operasyon olduğunu ima eden Sinan, "Ağzımdan çıkmayan cümleleri kullanarak beni kötülemek istiyorlar. Yalanladım, haberi yine yayınladılar. Biz sosyal medyada savaşmaya devam edeceğiz, oyuncuyu bitirmek istiyorlar. Taraftarlar bu yalanları hiç duymasınlar, takımı desteklesinler" dedi.

Hakkında yapılan yorumları umursamadığını söyleyen Sinan, "Benim için hocamın ne düşündüğü önemli. Yorumcular her türlü sallayabilir, bu beni ilgilendirmez" ifadelerini kullandı.

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