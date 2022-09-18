Sinan Engin'in Sergen Yalçın için flaş iddiası!

Son olarak Beşiktaş'ı çalıştıran ve Süper Lig ile Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Sergen Yalçın için flaş bir iddia geldi.
A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları öncesinde açıkladığı kadro, fazlasıyla eleştirildi. Bu eleştirilerin ardından Kuntz'un yerine Sergen Yalçın'ın geleceği iddiaları, özellikle sosyal medyada çok konuşuldu.
Sergen Yalçın ve Milli Takım iddiası, gündemdeki yerinin korurken, deneyimli teknik adamı en yakından tanıyan Sinan Engin'den flaş bir iddia gündeme geldi.
"BİR YERDEN TEKLİF BEKLİYOR"
Sinan Engin, A Spor'daki canlı yayında flaş bir açıklama yaptı. Sergen Yalçın ile ilgili konuşan Sinan Engin "Sergen Yalçın'a çok teklif geldi, kabul etmedi. Beklediği bir yer var. Bekliyoruz. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Aklınıza Hull City falan gelmiş olabilir. Belki o da olabilir ama başka bir yer." ifadelerini kullandı.
JAHOVIC, SPORX'E AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan Ağustos ayında Sporx'e röportaj veren Adis Jahovic de Sergen Yalçın ile ilgili olarak flaş bir açıklama yapmıştı. Adis Jahovic, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmeyi şu şekilde anlatmıştı;
"Bazen Sergen Yalçın ile görüşüyoruz. "Baba neredesin?" diye soruyorum. Her şeyden önce çok iyi bir insan. Futbolcunun dilinden anlıyor. Sergen Yalçın ile yakın zamanda da konuştum. 'Ne zaman göreve geleceksin? Sen iyi bir teknik direktörsün' dedim. Sergen Yalçın ise bana en iyi teklifi beklediğini ve iyi bir yerde göreve gelmeyi hedeflediğini söyledi."
A Milli Takım'da Stefan Kuntz'un Lüksemburg ve Faroe Adaları maçları öncesinde açıkladığı kadro, fazlasıyla eleştirildi. Bu eleştirilerin ardından Kuntz'un yerine Sergen Yalçın'ın geleceği iddiaları, özellikle sosyal medyada çok konuşuldu.
Sergen Yalçın ve Milli Takım iddiası, gündemdeki yerinin korurken, deneyimli teknik adamı en yakından tanıyan Sinan Engin'den flaş bir iddia gündeme geldi.
"BİR YERDEN TEKLİF BEKLİYOR"
Sinan Engin, A Spor'daki canlı yayında flaş bir açıklama yaptı. Sergen Yalçın ile ilgili konuşan Sinan Engin "Sergen Yalçın'a çok teklif geldi, kabul etmedi. Beklediği bir yer var. Bekliyoruz. Beşiktaş'ı kastetmiyorum. Aklınıza Hull City falan gelmiş olabilir. Belki o da olabilir ama başka bir yer." ifadelerini kullandı.
JAHOVIC, SPORX'E AÇIKLAMIŞTI
Öte yandan Ağustos ayında Sporx'e röportaj veren Adis Jahovic de Sergen Yalçın ile ilgili olarak flaş bir açıklama yapmıştı. Adis Jahovic, Sergen Yalçın ile yaptığı görüşmeyi şu şekilde anlatmıştı;
"Bazen Sergen Yalçın ile görüşüyoruz. "Baba neredesin?" diye soruyorum. Her şeyden önce çok iyi bir insan. Futbolcunun dilinden anlıyor. Sergen Yalçın ile yakın zamanda da konuştum. 'Ne zaman göreve geleceksin? Sen iyi bir teknik direktörsün' dedim. Sergen Yalçın ise bana en iyi teklifi beklediğini ve iyi bir yerde göreve gelmeyi hedeflediğini söyledi."
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