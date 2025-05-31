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5-2
31 Mayıs
Fenerbahçe-Konyaspor
2-1
31 Mayıs
A.Demirspor-Gaziantep FK
2-2
31 Mayıs
Alanyaspor-Sivasspor
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Malaga-Burgos CF
2-2
31 Mayıs
Stroemsgodset-Hamarkameratene
0-3
31 Mayıs
Tromsoe-Vaalerenga
2-1
31 Mayıs
Lillestroem-Egersund
1-0
31 Mayıs
Moss-Start
0-3
31 Mayıs
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1-0
31 Mayıs
Ranheim-Aalesund
2-1
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31 Mayıs
Kashiwa Reysol-Vissel Kobe
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0-2
31 Mayıs
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Simone Inzaghi, finalde yine kaybetti!

Inter Teknik Direktörü Simone Inzaghi, İtalyan ekibinin başında 3 yılda ikinci kez Şampiyonlar Ligi finali kaybetti.

calendar 31 Mayıs 2025 23:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Simone Inzaghi, finalde yine kaybetti!
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Inter, Simone Inzaghi ile Şampiyonlar Ligi finalinden bir kez daha mağlup ayrıldı.

Inzaghi ile 2023'te Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan İtalyan ekibi İstanbul'daki finalde Manchester City'ye 1-0 kaybetmişti.

İtalyan ekibi, bu kez Münih'teki finalde Paris Saint-Germain'e 4-0'lık skorla kaybetti ve finalden yine eli boş döndü.

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