Simone Inzaghi, finalde yine kaybetti!

Inter, Simone Inzaghi ile Şampiyonlar Ligi finalinden bir kez daha mağlup ayrıldı.



Inzaghi ile 2023'te Şampiyonlar Ligi'nde finale kalan İtalyan ekibi İstanbul'daki finalde Manchester City'ye 1-0 kaybetmişti.



İtalyan ekibi, bu kez Münih'teki finalde Paris Saint-Germain'e 4-0'lık skorla kaybetti ve finalden yine eli boş döndü.



