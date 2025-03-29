Simon Rolfes: 'Alonso takımda kalacak'

Bayer Leverkusen Sportif Direktörü Simon Rolfes, teknik direktörleri Xabi Alonso ile ilgili konuştu.



Rolfes, Real Madrid ile adı geçen Alonso'nun takımda kalacağını söyledi.



Alonso'nun olası ayrılığı konusunda endişeli olup olmadığı yönünde gelen soruya cevap veren Alman futbol adamı, "Hayır, kalıyor! Bizimle bir sözleşmesi var ve bu sezon ile gelecek sezon planlaması için yaptığımız görüşmelerde yakın temas halindeyiz." dedi.



