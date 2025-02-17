Simon Kjaer, Midtylland'da yönetici oldu

35 yaşında futbolu bırakan Simon Kjaer, Danimarka kulübü Midtylland'ın yönetim kuruluna dahil oldu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; X.com
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Simon Kjaer, Midtylland'da yönetici oldu
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17 Şubat 2025 20:05
Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Simon Kjaer, futbolu bıraktıktan sonra sürpriz bir hamlede bulundu.

35 yaşında futbolu bırakan Simon Kjaer, ülkesi Danimarka kulübü Midtylland'ın yönetim kuruluna dahil oldu.

Midtylland'dan yapılan açıklamada, "Pazartesi günü yapılan genel kurulda, 35 yaşındaki Simon Kjær ve 54 yaşındaki Tina Ebler'in FC Midtjylland'ın yönetim kuruluna katılmasına karar verildi." ifadeleri kullanıldı.
İKİ SEZON FENERBAHÇE'DE OYNADI

Simon Kjaer kulüp düzeyinde son olarak 25 Mayıs'ta Salernitana'ya karşı oynadı.

2009'dan 2024'e kadar Danimarka milli takımında oynadı ve 132 maça çıkarak erkek milli takımında en çok forma giyen ikinci oyuncu oldu. 2016'da Danimarka'nın kaptanı oldu.

2015 yazında 7.65 milyon euro bedelle Fenerbahçe'ye transfer olan Kjaer, 2017 yazında ise 12.5 milyon euro karşılığı Sevilla'ya transfer oldu.

Kjaer, kariyerinde Midtjylland, Palermo, Wolfsburg, Lille, Fenerbahçe, Sevilla, Atalanta ve son olarak Milan forması giydi.

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