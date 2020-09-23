Silver, NBA'in Çin ile ilişkisini savundu

NBA başkanı Adam Silver, CNN'den Bob Costas ile NBA'in Çin ile tartışmalı ilişkisinden bahsettiği geniş kapsamlı bir röportaj yaptı ve ligin Çin ile iş ilişkisini savundu.



Silver, Costas tarafından gelen, NBA'in Çin Basketbol Federasyonu ile yaptığı anlaşmalar ve ülke çapındaki başlıca yayın hizmetleri konusunda sorulara yanıt verdi ve Amerikan işletmelerinin nerede faaliyet göstermesi ve çalışmaması gerektiğini önermenin, hükümetin sorumluluğu olduğunu öne sürdü:



"Şimdi uzlaştık. 40 yıldır Çin'de faaliyet gösteriyoruz. Ve 70'lerin sonlarında, tabii ki ben NBA'e gelmeden önce, o dönem Washington Bullets'ın sahibi olan Abe Pollin takımını Pekin'de oynamaya götürmeye karar verdiğinde, bu ilişkileri spor yoluyla kurmanın dünya için iyi olduğu düşünülmüştü. Bulunduğunuz düzinelerce Olimpiyattan farklı olmadığını düşünüyorum.



Ve bu kültürel alışverişler, özellikle normal kanallarda diplomatik konuşmaların yer almadığı dönemlerde, kritik derecede önemliydi. Yıllar geçtikçe, NBA Çin'deki varlığını artırmıştı, ancak çok yakın tarihe kadar, Dışişleri Bakanlığı'nın ve koridorun her iki tarafından çeşitli yönetimlerin teşvikiyle, Amerikan değerlerini Çin'e NBA aracılığıyla ihraç etmemiz, gerçekten olumlu bir şey olarak görülmüştü. Kesinlikle bazı ödünleşimler vardı.



Ve kimilerine göre, Çin'deki hükümet sistemi göz önüne alındığında, biz NBA olarak orada çalışmama kararı almalıydık."



"BU SÜPER GÜÇLER, BİRLİKTE ÇALIŞMALI"



Silver'a göre, ABD temelli işletmelerin faaliyet göstereceği yerlerin kararını, hükümetin vermesi gerekiyor:



"Günün sonunda şunu söyleyebilirim ki, Amerikan işletmelerinin nerede faaliyet göstermesi gerektiği açısından bu kararların, bizim hükümetimize ait olduğunu düşünüyorum. Ayrıca Çin'de oynayarak insanların iletişime geçtiğini görmemizin, olumlu ve yardımcı olan bir şey olduğunu da düşünüyorum. Kültürlerin birbirleri hakkında bilgi edinmesine yardımcı oluyor. Dediğim gibi, Amerikan değerlerini Çin'e ihraç etmemize olanak tanıyor.



Bu değerler, bir genel menajer tarafından bir Tweet geldiğinde bazı durumlarda aniden durmuştu. Sanırım hala bu sezondaydı, bu sezon yeni başladığımız zamandı, bir genel menajer tarafından atılan bir tweetin sonucunda, NBA olarak CCTV'den, Çin'deki Çin Merkez Televizyonu'ndan çıkarılmıştık.



Şimdi, bizi Çin Merkez Televizyonu'ndan çıkardıkları için, aslında topumuzu alıp eve giderek, orada çalışmayı bırakmamız gerektiğine karar verebilirdik.



Gerçek şu ki, maçlarımız Çin'de Tencent adlı bir servis aracılığıyla yayınlanmaya devam ediyor. O şekilde devam etmiştik. En azından benim görüşüm, bağlantının kesilmemesinin net bir şekilde olumlu olduğu, bunun dünya için iyi olmadığı ve ABD ve Çin gibi süper güçlerin birlikte çalışmaya devam etmenin yollarını bulmasının gerektiği üzerine."



SÜREÇ, MOREY'NİN TWEETİ İLE BAŞLAMIŞTI



Hong Kong ve diğer bölgelerdeki insan hakları ihlalleri nedeniyle, ligin Çin ile ilişkisi uzun süredir eleştiri konusu olmuştu.



Houston Rockets genel menajeri Daryl Morey daha önce Hong Kong'daki protestoculara destek göstermiş ve iddia edildiği üzere, bu durum NBA için bazı iş kayıplarına neden olmuştu.



Silver, o sırada Morey'nin ifade özgürlüğünü desteklemiş, ancak diğer yöneticiler ve hatta oyuncular potansiyel mali kayıplardan yakınmışlardı.



Ayrıca, Haziran ayında Silver için mahkeme celbi bile isteyen ABD Senatörü Josh Hawley'den de eleştiriler gelmişti.



Her halükarda, Silver ve NBA'in yakın zamanda Çin ile bağlarını kesmeyeceği düşünülüyor. Bu da, Amerikan hükümeti bir iş ilişkisini yasaklamadıkça olacaktır.



