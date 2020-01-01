Silver: "KOVID-19 aşısı için sıranın önüne geçmeyeceğiz"

NBA başkanı Adam Silver, ligin, oyuncuların ve personelin KOVID-19 aşılarını normal öncelik seviyelerinin ötesinde elde etmelerine yardımcı olmak için etkisini kullanmayacağını söyledi.



Silver, ESPN'den Stephen A. Smith'e şu açıklamalarda bulundu:



"Herhangi bir şekilde sıranın önüne geçmemizin bir yolu yok. Ve çoğu zaman, oyuncularımız çok genç ve herhangi bir komorbidite olmadan sağlıklı olduklarından ötürü, aşılar için yüksek bir öncelik olmayacaklar. Lakin, NBA topluluğunun saha içinde çalışan, daha yaşlı ve aşı olmak için daha yüksek önceliğe sahip olan başka üyeleri var."



Aktif başantrenörler arasında sadece 71 yaşındaki San Antonio Spurs koçu Gregg Popovich 65 yaşın üzerinde ve bu şekilde, Hastalık Kontrol Merkezlerinin aşı için öncelik olarak gördüğü gruplardan birine dahil olmuş oluyor. Bununla birlikte, Brooklyn Nets koçlarından Mike D'Antoni (69) ve Sacramento Kings'ten Alvin Gentry de (66), bu yüksek riskli yaş grubunun birkaç üyesi arasında.



Her durumda Silver, NBA'in KOVID-19 ile ilgili konular hakkında bilgi vererek halk sağlığı yetkililerine yardımcı olmasını bekliyor:



"Muhtemelen bazı kamu hizmeti kampanyalarının bir parçası olacağız. Bu konuyu CDC ve diğer federal kurumlarla konuştuk ve insanları uygun olduklarında aşı olmaya teşvik ettik. Ama o zamana kadar sadece izleyip bekleyeceğiz."



