Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı ve Chelsea'nin eski yıldızı Andriy Shevchenko, Ukrayna'daki savaş, İngiltere'deki yardım çalışmaları ve Ukrayna Milli Takımı hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Rusya ile devam eden savaşın etkisi, Shevchenko'nun günlük yaşamını ve Ukrayna'daki görevini derinden etkiliyor. Futbol kariyerinin parlak günlerinden çok uzak bir gerçeklikle yüzleşen Shevchenko, savaş koşulları altında her gün zorluklarla mücadele ediyor.



''FÜZE VE İHALARIN NEREDE OLDUĞUNU GÖSTEREN BİR UYGULAMAMIZ VAR''



"Sabah kalkıp işe gidiyorum, ama sirenler çaldığında bazen sığınaklara gitmek zorunda kalıyoruz," diyen Shevchenko, Evening Standard'a verdiği özel röportajda. "Füze ve insansız hava araçlarının nerede olduğunu, ne kadar süremiz olduğunu gösteren bir uygulamamız var. Her gün bir mücadele. Duruma uyum sağlamak zorundasınız, ama asla pes etmiyoruz. Sadece inanıyor ve yolumuza devam ediyoruz. Her konuda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ukrayna futbolu için en iyi çözümü bulmak zorundayım. Ukrayna futboluna sahip çıkmalıyım'' sözlerini kullandı.



UKRAYNALI ÖĞRENCİLERE BURS



Savaşın patlak vermesinden bu yana Londra ile Ukrayna arasında mekik dokuyan Shevchenko, ülkesi için farkındalık yaratmaya çalışırken, aynı zamanda yardım kuruluşlarıyla da iş birliği yapıyor. Son olarak, savaş mağduru Ukraynalı öğrencilerin Berkeley ve Oxford gibi prestijli üniversitelerde burslu eğitim görmelerini sağlamak amacıyla Oxbridge Foundation ile bir araya geldi.



''EĞİTİMİN ÖNEMİNE YÜREKTEN İNANIYORUM''



"Eğitimin önemine yürekten inanıyorum," diyen Shevchenko. "Bu girişimin, Ukraynalı öğrencilere dünyanın en saygın üniversitelerinde okuma fırsatı sağlaması harika bir şey. Ben dört çocuk babasıyım ve eğitimin ne kadar kritik olduğunu çok iyi biliyorum'' sözlerini sarf etti.



Shevchenko'nun asıl odak noktası ise Ukrayna'daki futbol. Savaş devam etmesine rağmen hem erkekler hem de kadınlar liglerinde spor sürüyor. Hatta Ukrayna futsal takımı bu yılki Dünya Kupası'nda üçüncü olmayı başardı.



''ÜLKE İÇİNDEKİ BİRLİĞİ SİMGELİYOR''



"Bu çok önemli bir mesaj çünkü savaş sırasında bile spor yapabildiğimizi gösteriyoruz. Bu, ülke içindeki birliği simgeliyor. Takımlarımız başarılı olduğunda insanlarımız gurur duyuyor. Ülkenin moralini yüksek tutmak çok önemli."



''BİZ GÜÇLÜ İNSANLARIZ''



"Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Hâlâ füze saldırıları, sirenler ve cephede bizi koruyan askerlerimiz var. Savaş başlayalı neredeyse üç yıl oldu, ama biz mücadeleyi sürdürüyoruz. Ukrayna halkının morali her zaman güçlü oldu. Biz güçlü insanlarız, değerlerimize sıkı sıkıya bağlıyız ve bu değerler için savaşıyoruz."



SHEVCHENKO'NUN HEDEFİ



Savaş devam etmesine rağmen Ukrayna, geçen yaz Avrupa Şampiyonası'na katılmayı başardı. 'Ev' maçlarını farklı ülkelerde oynamak zorunda kalsalar da Shevchenko için Ukrayna'nın finallere ulaşması büyük bir gurur kaynağı oldu. Ancak Shevchenko'nun nihai hedefi, milli takımın bir gün yeniden Ukrayna topraklarında maçlar oynayabilmesi.



''DÖRT GÖZLE BEKLEYEN MİLYONLAR VAR''



"Bunun böyle yapılması gerektiğini biliyoruz çünkü başka bir seçeneğimiz yok ancak en büyük hayalim, uluslararası maçları yeniden Ukrayna'ya getirmek. Ülkemde bir uluslararası maçın oynanmasını dört gözle bekleyen milyonlarca insan var. Ukrayna milli takımının Avrupa Şampiyonası ya da Dünya Kupası için ev sahibi olarak maç oynayabilmesi – hatta sadece bir dostluk maçı bile olsa – bizim için bir hayal olurdu."