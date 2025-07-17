16 Temmuz
Linfield-Shelbourne
1-1
16 Temmuz
Dinamo Minsk-Ludogorets
2-2UZS
16 Temmuz
Auda-Larne
4-6
16 Temmuz
Fredrikstad-Bodo/Glimt
0-1
17 Temmuz
Palmeiras-Mirassol
0-019'
17 Temmuz
Ceara-Corinthians
01:30
17 Temmuz
Santos FC-Flamengo
02:00
16 Temmuz
Wolfsberger AC-Beşiktaş
3-2

Shelbourne ve Ludogorets, 2. tura yükseldi

Shelbourne FC ve Ludogorest, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. eleme turuna yükseldi.

calendar 17 Temmuz 2025 01:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Shelbourne ve Ludogorets, 2. tura yükseldi
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Shelbourne ve Ludogorets, 2. eleme turuna yükseldi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasında 1. eleme turu rövanşları, 2 maçla sona erdi.

İrlanda ekibi Shelbourne, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Kuzey İrlanda temsilcisi Linfield ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak tur atladı.


Bulgaristan'ın Ludogorets takımı ise 1-0 galip geldiği ilk karşılaşmanın rövanşında konuk olduğu Belarus ekibi Dinamo Minsk ile uzatma devreleri sonunda 2-2 berabere kalarak üst tura çıktı.

Daha önce Kairat (Kazakistan), Lincoln Red Imps (Cebelitarık), Hamrun Spartans (Malta), KuPS Kuopio (Finlandiya), Malmö (İsveç), RFS (Letonya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Drita (Kosova), FCSB (Romanya), Breidablik (İzlanda), Zrinjski (Bosna Hersek) ve Noah (Ermenistan), rakiplerini geçerek 2. eleme turuna kalmıştı.

Ligde 2. eleme turu maçları, 22-23 ve 29-30 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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