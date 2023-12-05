Sheffield United'da ayrılık gerçekleşti

Sheffield United teknik direktör Paul Heckingbottom'ın görevine son verdiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Imago
Abone Ol
Sheffield United'da ayrılık gerçekleşti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
05 Aralık 2023 15:54
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, teknik direktör Paul Heckingbottom'ın görevine son verdiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, alınan kötü sonuçlar nedeniyle 46 yaşındaki İngiliz teknik adamın yanı sıra yardımcıları Stuart McCall ve Mark Hudson'la da yolların ayrıldığı belirtildi.

Ligde 14 hafta sonunda 5 puan toplayan Sheffield United, son sırada yer alıyor.

Daha önce Sheffield United'ın alt yaş gruplarını çalıştıran Heckingbottom, Barnsley, Leeds United ve Hibernian kulüplerinde ise teknik direktörlük görevini üstlenmişti.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery