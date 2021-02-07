Shaquielle McKissic 2023'e kadar Olympiakos'ta

Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, ABD'li basketbolcu Shaquielle McKissic'in sözleşmesini 2023'e kadar uzatt

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Shaquielle McKissic 2023'e kadar Olympiakos'ta
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07 Şubat 2021 15:32
Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, ABD'li skorer Shaquielle McKissic'in sözleşmesini yeniledi.

Olympiakos Kulübü, 30 yaşındaki McKissic ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Türkiye'de Uşak Sportif, Beşiktaş ve Gaziantep Basketbol'da da forma giyen McKissic, Şubat 2020'de Olympiakos'a transfer olmuştu.

McKissic, Olympiakos formasıyla bu sezon THY Avrupa Ligi'nde maç başına 10,9 sayı, 2,4 ribaunt, 2,3 asist, 1,3 top çalma ortalamaları yakaladı.



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