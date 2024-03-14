NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert'i "şişirilmiş" bir savunma oyuncusu olarak nitelendirdi.



The Big Podcast with Shaq'in son bölümünde eski süperstar oyuncu, eski NBA oyuncusu Mario Chalmers'ı konuk etti. Chalmers, Yılın Savunma Oyuncusu ödülünü Miami Heat'ten Bam Adebayo'nun hak ettiğini söylediğinde Shaq, akabinde bu ödülün Gobert'e verilmemesi gerektiğini belirtti.



Shaq, gerçek savunma becerisinin sadece şut bloklamaya güvenmenin değil, aktif olarak savunma yapmayı ve rakipleri durdurmayı gerektirdiğini vurguladı.



Bu düşüncesini açıklamak için Shaq, Gobert'e Denver Nuggets'ın süperstarı Nikola Jokic'i 15 sayının altında tutması konusunda meydan okudu ve bir blok tehdidi olmanın zorlu rakiplere karşı etkili olmayabileceğini söyledi:



"Ben de onun harika bir savunma oyuncusu olduğuna hiç inanmamışımdır. Ne var ki onu savunma yapmaya zorlayan çok fazla pivot yok. Bunları Joker'a karşı yapamıyor çünkü tamamen odaklanması gerekiyor. Ama başka bir adamla karşı karşıya geldiğinde, o boyuyla turnikeleri bloklaması tabii ki normal.



Bana göre savunma, adamını tamamen kilitlemektir. Beni etkilemek mi istiyorsun? Joker'ı 15 sayının altında tut. O zaman oynuyorsun demektir. Bütün bu topsuz alanda şut bloklamalar falan güzel, fakat bunlar ben, Joker veya Embiid gibi adamlara karşı işe yaramaz."



O'Neal son birkaç senedir Gobert'e karşı benzer konularda eleştirilerde bulunmuş ve ikili, Gobert'in Utah Jazz ile 200 milyon dolarlık dev bir sözleşme imzaladığı 2022 yılından başlayarak, karşılıklı dokundurmalarda bulunmuştu.



Kariyerinde üç kez All-Star olan ve dördüncü Yılın Savunmacısı ödülünü kazanma yolunda emin adımlarla ilerleyen Gobert, bu sezon maç başına 13,7 sayı, 12,9 ribaund ve 2,1 blok ortalamalarına sahip.





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