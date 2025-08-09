10 Ağustos
Rizespor-Göztepe
0-3
10 Ağustos
Eyüpspor-Konyaspor
0-344'
10 Ağustos
Bandırmaspor-Sakaryaspor
1-1
10 Ağustos
Boluspor-Belediye Vanspor
2-3
10 Ağustos
Bodrum FK-Pendikspor
1-042'
10 Ağustos
Ahlatçı Çorum FK-Amed Sportif
1-043'
10 Ağustos
PEC Zwolle-FC Twente
1-0
10 Ağustos
Ajax-Telstar
2-0
10 Ağustos
Alkmaar-FC Groningen
4-1
10 Ağustos
FC Utrecht-Heracles
4-0
10 Ağustos
Bochum-Elversberg
2-0
10 Ağustos
Hertha Berlin-Karlsruher SC
0-0
10 Ağustos
Holstein Kiel-Arminia Bielefeld
0-2
10 Ağustos
RAAL La Louviere-Sporting Charleroi
1-0
10 Ağustos
Anderlecht-Zulte Waregem
2-3
10 Ağustos
Standard Liege-Genk
2-1
10 Ağustos
Royal Antwerp-OH Leuven
3-1
10 Ağustos
C.Palace-Liverpool
5-4

Sezonun açılış golü Barış Alper Yılmaz'dan

Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz, 2025-2026 sezonunun ilk golünü atan isim oldu. İki penaltı golü ve bir asistle yıldızlaşan milli futbolcu, açılış maçına damga vurdu.

09 Ağustos 2025 00:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 2025-2026 sezonunda gol perdesini açan isim oldu.

Sezonun açılış maçında kazanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper, 12. dakikada ağları sarstı. Milli yıldız, sezonun açılış golünü kaydetti.

Barış Alper Yılmaz, müsabakanın 45+12. dakikasında bir kez daha penaltı noktasına geldi ve kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. Milli yıldız, attığı 2 golün yanı sıra bir de asist yaparak müsabakaya damga vurdu.

