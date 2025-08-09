Sezonun açılış golü Barış Alper Yılmaz'dan

Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, 2025-2026 sezonunda gol perdesini açan isim oldu.
Sezonun açılış maçında kazanılan penaltıda topun başına geçen Barış Alper, 12. dakikada ağları sarstı. Milli yıldız, sezonun açılış golünü kaydetti.
Barış Alper Yılmaz, müsabakanın 45+12. dakikasında bir kez daha penaltı noktasına geldi ve kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. Milli yıldız, attığı 2 golün yanı sıra bir de asist yaparak müsabakaya damga vurdu.
