La Liga'da 10. haftadailekarşı karşıya geldi.Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.Karşılaşmanın 65. dakikasında Sarabia ile öne geçen Sevilla, 78. dakikada yine Sarabia ile farkı 2'ye çıkardı.Son sözü 90. dakikada Pulido söyledi ve Sevilla, Huesca'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Sevilla puanını 19'a yükseltti. Huesca ise 5 puanda kaldı.Huesca'da Serdar Gürler, ilk 11'de sahaya çıktı ve 64. dakikada yerini Ezequiel Avila'ya bıraktı.