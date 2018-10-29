La Liga'da 10. haftada Sevilla ile Huesca karşı karşıya geldi.
Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmanın 65. dakikasında Sarabia ile öne geçen Sevilla, 78. dakikada yine Sarabia ile farkı 2'ye çıkardı.
Son sözü 90. dakikada Pulido söyledi ve Sevilla, Huesca'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Sevilla puanını 19'a yükseltti. Huesca ise 5 puanda kaldı.
Huesca'da Serdar Gürler, ilk 11'de sahaya çıktı ve 64. dakikada yerini Ezequiel Avila'ya bıraktı.
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Mücadelenin ilk yarısından gol sesi çıkmadı ve devreye 0-0'lık skorla girildi.
Karşılaşmanın 65. dakikasında Sarabia ile öne geçen Sevilla, 78. dakikada yine Sarabia ile farkı 2'ye çıkardı.
Son sözü 90. dakikada Pulido söyledi ve Sevilla, Huesca'yı 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Sevilla puanını 19'a yükseltti. Huesca ise 5 puanda kaldı.
Huesca'da Serdar Gürler, ilk 11'de sahaya çıktı ve 64. dakikada yerini Ezequiel Avila'ya bıraktı.
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